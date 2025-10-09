Nota vista: 0

Mañana viernes las Peñas en el Patio de Casa de la Puna proponen disfrutar de un colorido espectáculo dispuesto a resaltar la identidad catamarqueña y revalorizar el canto y el baile de las culturas originarias.

A partir de las 22 hs. se presentará la Comparsa Diaguita de Mutquín (Pomán) con sus coloridos trajes y el mensaje que rescata la fiesta del canto y el baile ritual. También actuará el grupo Carnavacopla con un repertorio de coplas, huaynos, sayas, cumbias y un ensamble de cajas, charango, trompeta y vientos andinos. El grupo está integrado por Jorge Zurita (voz, director musical), Alejandro Trejo (voz, caja, trompeta), Fernando Juárez (voz, caja, charango y vientos), Pedro Bayón (voz y percusión), Darío Rodríguez (voz, caja y bajo) y Armando Molas (voz, guitarra, caja y producción general).

Se sumarán a la propuesta los anfitriones del Espacio Achalay, Lucas Piedras y Choza Giménez.

También habrá gastronomía local, con empanadas al horno de barro, platos regionales, vinos catamarqueños y promo de cerveza gratis de 22 a 23 hs.

El costo del derecho de espectáculo será de 6 mil pesos y se puede solicitar reservas al: 3834566328.