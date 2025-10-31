Nota vista: 0

La fase inicial del Torneo Clausura está en plena etapa decisiva y, a dos fechas para el cierre, varios equipos se están jugando la clasificación a los octavos de final, donde ya están Deportivo Riestra, Lanús y Vélez.

Este viernes, a partir de las 19:00, San Lorenzo le dará comienzo a la fecha 14 cuando visite a Riestra, que se aseguró un lugar entre los 16 mejores en la jornada pasada. A continuación, desde las 21:15, Newell’s será local frente a Unión, y en simultáneo, Rosario Central visitará a Instituto.

Luego de poner al día su calendario con el triunfo ante Barracas Central, el domingo, Boca enfrentará a Estudiantes en La Plata a las 16:00, mientras que River cerrará el día frente a Gimnasia, a partir de las 20:30.

Previamente, el sábado a las 20:00, Independiente recibirá en Avellaneda a Atlético Tucumán.

El lunes, en tanto, cinco partidos le pondrán el broche a la decimocuarta fecha. Racing viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba y buscará un triunfo que le permita dar vuelta la página pronto luego de haber quedado eliminado en semifinales de la Copa Libertadores. Además, Huracán jugará contra Defensa y Justicia, mientras que Banfield y Lanús, el flamante finalista de la Copa Sudamericana, se medirán en el clásico del Sur.

Fecha 14 del Torneo Clausura: días, horarios y TV de los partidos

Viernes 31/10

19:00: San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría (Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Walter Ferreyra)

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

21:15: Newell’s – Unión (Zona A). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Fernando Espinoza (Asistentes: Javier Uziga y Juan Del Fueyo. Cuarto árbitro: Jorge Etem)

VAR: Germán Delfino

AVAR: Julio Fernandez

 

21:15: Instituto – Rosario Central (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramirez (Asistentes: Marcelo Bistocco y Lucas Ripoli. Cuarto árbitro: Carlos Córdoba)

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlota

 

Sábado 1/11

 

14:45: Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Jorge Baliño (Asistentes: Miguel Savorani y Uriel García Leri. Cuarto árbitro: Franco Moron)

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Comesaña

 

16:00: Barracas Central – Argentinos Juniors (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Andrés Merlos (Asistentes: Pablo González y Mauro Ramos Errasti. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas)

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenszi

 

17:00: Vélez – Talleres (Zona B). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino (Asistentes: Diego Bonfa y Lucas Germanotta. Cuarto árbitro: Pablo Gimenez)

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

20:00: Independiente – Atlético Tucumán (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Martínez (Asistentes: Hugo Paez y Gisella Trucco. Cuarto árbitro: Javier Delbarba)

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2/11

16:00 Estudiantes – Boca (Zona A). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Asistentes: Sebastián Raineri y Agustín Mendez. Cuarto árbitro: Jorge Broggi)

VAR: Ariel Penel

AVAR: Daiana Milone

18:30: Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Andrés Gariano (Asistentes: José Castelli y Eduardo Lucero. Cuarto árbitro: Lucas Cavallero)

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Erik Grunmann

20:30 River – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa (Asistentes: Adrián Delbarba y Iván Aliende. Cuarto árbitro: Julián Jerez)

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3/11

16:45: Platense – Sarmiento (Zona B). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Juan Pafundi (Asistentes: Gerardo Lencina y Sebastian Pumetti. Cuarto árbitro: Franco Acita)

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

16:45: Defensa y Justicia – Huracán (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Asistentes: Pablo Gualtieri y Carla López. Cuarto árbitro: Martin Desposito)

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

19:00: Central Córdoba – Racing (Zona A). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Luis Lobo Medina (Asistentes: Iván Núñez y Damián Espinoza. Cuarto árbitro: Mauricio Martin)

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

21:15: Belgrano – Tigre (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.

Árbitro: Fernando Echenique (Asistentes: Gabriel Chade y Matías Bianchi. Cuarto árbitro: Julio Barraza)

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Sebastian Habib

21:15: Banfield – Lanús (interzonal). Será televisado por TNT Sports.

Árbitro: Facundo Tello (Asistentes: Cristian Navarro y Juan Mamani. Cuarto árbitro: Bruno Amiconi)

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

 

 

 

 

