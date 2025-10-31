La fase inicial del Torneo Clausura está en plena etapa decisiva y, a dos fechas para el cierre, varios equipos se están jugando la clasificación a los octavos de final, donde ya están Deportivo Riestra, Lanús y Vélez.
Este viernes, a partir de las 19:00, San Lorenzo le dará comienzo a la fecha 14 cuando visite a Riestra, que se aseguró un lugar entre los 16 mejores en la jornada pasada. A continuación, desde las 21:15, Newell’s será local frente a Unión, y en simultáneo, Rosario Central visitará a Instituto.
Luego de poner al día su calendario con el triunfo ante Barracas Central, el domingo, Boca enfrentará a Estudiantes en La Plata a las 16:00, mientras que River cerrará el día frente a Gimnasia, a partir de las 20:30.
Previamente, el sábado a las 20:00, Independiente recibirá en Avellaneda a Atlético Tucumán.
El lunes, en tanto, cinco partidos le pondrán el broche a la decimocuarta fecha. Racing viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba y buscará un triunfo que le permita dar vuelta la página pronto luego de haber quedado eliminado en semifinales de la Copa Libertadores. Además, Huracán jugará contra Defensa y Justicia, mientras que Banfield y Lanús, el flamante finalista de la Copa Sudamericana, se medirán en el clásico del Sur.
Fecha 14 del Torneo Clausura: días, horarios y TV de los partidos
Viernes 31/10
19:00: San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Pablo Echavarría (Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Walter Ferreyra)
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21:15: Newell’s – Unión (Zona A). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Fernando Espinoza (Asistentes: Javier Uziga y Juan Del Fueyo. Cuarto árbitro: Jorge Etem)
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernandez
21:15: Instituto – Rosario Central (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Nicolás Ramirez (Asistentes: Marcelo Bistocco y Lucas Ripoli. Cuarto árbitro: Carlos Córdoba)
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlota
Sábado 1/11
14:45: Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Jorge Baliño (Asistentes: Miguel Savorani y Uriel García Leri. Cuarto árbitro: Franco Moron)
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16:00: Barracas Central – Argentinos Juniors (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Andrés Merlos (Asistentes: Pablo González y Mauro Ramos Errasti. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas)
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenszi
17:00: Vélez – Talleres (Zona B). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Sebastián Zunino (Asistentes: Diego Bonfa y Lucas Germanotta. Cuarto árbitro: Pablo Gimenez)
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
20:00: Independiente – Atlético Tucumán (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Sebastián Martínez (Asistentes: Hugo Paez y Gisella Trucco. Cuarto árbitro: Javier Delbarba)
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2/11
16:00 Estudiantes – Boca (Zona A). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Asistentes: Sebastián Raineri y Agustín Mendez. Cuarto árbitro: Jorge Broggi)
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18:30: Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Andrés Gariano (Asistentes: José Castelli y Eduardo Lucero. Cuarto árbitro: Lucas Cavallero)
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Erik Grunmann
20:30 River – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Nazareno Arasa (Asistentes: Adrián Delbarba y Iván Aliende. Cuarto árbitro: Julián Jerez)
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3/11
16:45: Platense – Sarmiento (Zona B). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Juan Pafundi (Asistentes: Gerardo Lencina y Sebastian Pumetti. Cuarto árbitro: Franco Acita)
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16:45: Defensa y Justicia – Huracán (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Asistentes: Pablo Gualtieri y Carla López. Cuarto árbitro: Martin Desposito)
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19:00: Central Córdoba – Racing (Zona A). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Luis Lobo Medina (Asistentes: Iván Núñez y Damián Espinoza. Cuarto árbitro: Mauricio Martin)
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
21:15: Belgrano – Tigre (Zona A). Será televisado por ESPN Premium.
Árbitro: Fernando Echenique (Asistentes: Gabriel Chade y Matías Bianchi. Cuarto árbitro: Julio Barraza)
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Sebastian Habib
21:15: Banfield – Lanús (interzonal). Será televisado por TNT Sports.
Árbitro: Facundo Tello (Asistentes: Cristian Navarro y Juan Mamani. Cuarto árbitro: Bruno Amiconi)
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura