Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, mantuvo una reunión con el intendente de Los Altos, Raúl Barot, para avanzar en una agenda de obras y proyectos en la jurisdicción municipal.

En la misma, se evaluaron iniciativas de infraestructura vial y urbana que buscan potenciar el desarrollo local y potenciar la producción en la zona norte del departamento Santa Rosa.

En este marco, el intendente Barot destacó la continuidad del trabajo conjunto con el Gobierno provincial tras las elecciones del domingo pasado, donde resultó reelecto, y sostuvo que “hoy estuvimos con el Gobernador para seguir planificando acciones concretas en Los Altos. En poco tiempo se pondrá en marcha el proyecto de asfaltado de la Ruta 27, que beneficiará tanto a los productores del Cluster Semillero como a los vecinos de la zona norte. Además, estamos finalizando y ejecutando el Plan de asfalto urbano en Los Altos, el nuevo centro deportivo y analizamos el proyecto de la nueva terminal, que pronto comenzará a ejecutarse”, señaló.

El jefe comunal subrayó que el objetivo central de su gestión es transformar la realidad de los vecinos. “Seguimos trabajando para cambiar la vida de la gente de nuestra jurisdicción. Cada obra que impulsamos con el Gobierno provincial apunta a generar más desarrollo y mejores condiciones para todos”, concluyó.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de continuar articulando con los gobiernos municipales para garantizar obras estratégicas que mejoren la conectividad, impulsen la producción y fortalezcan el crecimiento de las comuni