En la jornada del viernes se radicó una denuncia formal en San Fernando del Valle de Catamarca contra el intendente de Londres, Departamento Belén, Roberto Aníbal Rodríguez, por haber participado presuntamente de un acto político en plena veda electoral.

Según consta en la presentación, Rodríguez encabezó una reunión en el comedor comunitario del paraje La Aguada, junto a funcionarios de su gabinete y vecinos del lugar, donde se habrían realizado expresiones y acciones de carácter político-electoral, pese a la prohibición vigente.

La denuncia fue presentada por la Dra. Karen Leguina representante legal Gilberto Santillán, quien aportó como prueba un registro fílmico del encuentro, grabado en el momento de los hechos. El material audiovisual fue entregado a la Justicia como parte de las actuaciones.

De acuerdo con lo establecido por el Código Electoral Nacional, el artículo 71 incisos A y F prohíbe expresamente toda actividad proselitista y la emisión de propaganda política durante el período de veda electoral. Además, el artículo 133 del mismo cuerpo normativo contempla sanciones para quienes infrinjan dichas disposiciones.

“La veda no es una sugerencia, es una norma que busca garantizar igualdad y transparencia en los procesos democráticos”, expresó la abogada denunciante, quien solicitó que se investigue la conducta del jefe comunal y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la infracción.

El hecho generó fuerte repercusión política en el oeste provincial, donde dirigentes y vecinos manifestaron su preocupación ante lo que consideran “una falta de respeto a las reglas del juego democrático”.