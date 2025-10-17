Nota vista: 0

El embajador del los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anticipó este viernes «grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica» entre los países. Se trata de un nuevo gesto político realizado desde el país del norte en medio de la fuerte volatilidad de los mercados y la cotización del dólar, que pese a la intervención del Tesoro estadounidense, cotiza arriba de los $1.400.

Además sus dichos tuvieron lugar en medio de la especulación sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, adelantado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, previo a la cumbre del martes entre Trump-Milei en Washington. Allí el mandatario estadounidense condicionó su apoyo al país a una victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

«Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad», señaló en un primer momento el embajador.

En tal sentido agregó: «Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos – ¡Juntos en Libertad!».