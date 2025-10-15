Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Recreo, Luis Polti, recorrió la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Recreo, que se encuentra casi finalizada y solo resta energizar para su puesta en funcionamiento.

La infraestructura cuenta con cuatro trenes de tres lagunas facultativas en serie, donde se realizará el tratamiento biológico del efluente, beneficiando a todos los vecinos de Recreo. Esta ampliación surge de la necesidad de aumentar la capacidad de la planta actual, que había quedado limitada por el crecimiento poblacional.

El proyecto, originalmente financiado por el Gobierno Nacional fue abandonado, por lo que la Provincia retomó su ejecución meses atrás. Además, se avanzó en la construcción del nexo conector entre la planta vieja y la nueva, con 6.000 metros de cañería de PVC de 400 mm de diámetro.

La planta recibirá un caudal de ingreso de 270 m³/hora y tratará un total de 3.500 m³ diarios, con la posibilidad de reutilizar el efluente ya tratado, aportando un beneficio ambiental y social de gran impacto.

Durante la visita, el mandatario provincial estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la diputada provincial, María Argerich; la dirigente Débora Romero, entre otras autoridades provinciales y municipales.