El Gobierno ya analiza convocar a sesiones extraordinarias una vez finalizado el plazo de ordinarias, que vence el 30 de noviembre, para tratar las reformas laboral y tributaria.

Son dos de los proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios para la segunda mitad de su mandato y el 10 de diciembre asume el nuevo Congreso, con una conformación más favorable para La Libertad Avanza tras el triunfo obtenido en las elecciones legislativas el domingo pasado.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalaron a este medio que «es posible y probable» la convocatoria, teniendo en cuenta que son dos proyectos considerados «prioridades».

En sus primeras apariciones tras las elecciones, Javier Milei adelantó los lineamientos de ambas reformas. “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión», dijo. Y agregó: «Antes debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”.