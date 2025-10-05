Nota vista: 0

Franco Colapinto tuvo un Gran Premio de Singapur complicado de principio a fin. Luego de una gran largada en la que avanzó tres posiciones, el piloto argentino de Alpine quedó condicionado por una estrategia que no funcionó: un stint larguísimo con neumáticos medios que terminó hipotecando cualquier posibilidad de pelear por los puntos.

Pese a cerrar en el puesto 16, el bonaerense valoró su esfuerzo en redes sociales. “Otro día difícil, dando todo siempre pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, escribió el #43 en su cuenta de Instagram junto a un video del fin de semana en Marina Bay.

Más allá del mensaje, lo que llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar la publicación: Historia de taxi, de Ricardo Arjona. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que reaccionaron con humor en los comentarios. “De todas las canciones posibles, ¡eligió Historia de taxi!”, escribió un fan entre risas. Otro bromeó: “Lo único que manejó mejor que el Alpine fue la playlist”.

Horas antes del GP, el propio Colapinto había anticipado su gusto por el tema. En un posteo de Alpine, cuando le preguntaron qué canción escucharía en bucle, respondió: “Tu jardín con enanitos o… Historia de taxi, de Arjona”. Así, entre frustración y risas, Colapinto cerró un fin de semana difícil, dejando en claro que más allá de los resultados, no pierde ni la autocrítica ni el buen humor.