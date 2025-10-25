Nota vista: 0

Tras varios días de intensa búsqueda, Walter Iván Mercado (27), quien había sido reportado como desaparecido desde el viernes 24 de octubre, fue encontrado con vida en inmediaciones de Wika.

La noticia fue confirmada por las autoridades en horas de la mañama, y trajo alivio y esperanza a la familia, amigos y vecinos que seguían el caso con preocupación.

🔹 Los hechos:

Walter había desaparecido luego de dejar algunas notas en las que expresaba tener intenciones de quitarse la vida, lo que generó profunda alarma entre sus seres queridos. En los días siguientes, equipos de rescate, familiares y voluntarios trabajaron intensamente para dar con su paradero.

💬 Desde nuestro medio, acompañamos a la familia de Walter en este momento de alivio y destacamos el trabajo de quienes participaron en la búsqueda.