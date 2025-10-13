Nota vista: 0

Encontraron un cuerpo en cercaría al arroyo Yeruá, en Concordia, donde buscan al chofer que desapareció tras llevar al detenido por el doble femicidio en Córdoba.

La Policía local busca determinar si se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que fue citado para trasladar a Pablo Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba.

El auto Toyota Corolla blanco de Palacios fue hallado totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo Laurta llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Una secuencia que llamó la atención de los investigadores es la manera en que Laurta y Palacios se saludaron: con un beso.

La forma del saludo plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano. Ese vínculo es investigado por estas horas.

Luego del afectuoso saludo, el chofer le abrió el baúl del auto para que guardara las cosas el presunto femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La imagen de la cámara de seguridad termina ahí, pero los investigadores pudieron establecer parte del recorrido que hicieron Palacios y Laurta.