Se acabó la espera. Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani que causó furor en la plataforma.

Después de meses de especulación tras el éxito arrollador de sus primeras dos entregas, la plataforma digital no solo anunció cuándo los fanáticos ya podrán ver la continuidad de la vida de Vicky, sino que también lanzó el tráiler de la temporada.

“Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad”, señalaron en la descripción del video.