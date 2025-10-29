Nota vista: 0

El clásico de Rosario entre Rosario Central y Newell’s, por la Primera División de futsal de la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón (Arofusa), tuvo hechos insólitos de peleas dentro y fuera del campo de juego: hubo mordidas, expulsiones, autos rotos y denuncias.

Todo comenzó dentro del campo de juego con la pelea entre dos futbolistas. De acuerdo con el informe del Tribunal de Disciplina Deportiva de Arofusa, ya en la segunda parte del partido un jugador de la Lepra mordió a un rival, cuando tenían una disputa dentro del área, pero lejos de donde se encontraba la pelota.

Tras el hecho, el futbolista del conjunto visitante reaccionó inmediatamente con un manotazo en la cara del rival. La situación terminó con la sanción de tarjeta azul para ambos futbolistas. El resto del encuentro se desarrolló sin inconvenientes entre los planteles y el choque finalizó 1 a 1.

Sin embargo, la violencia continuó al salir del estadio, el plantel de Central denunció que los autos pertenecientes a la delegación fueron daños e incluso recibieron agresiones a algunos de sus miembros. De acuerdo con el parte elevado al Tribunal, “se constata la existencia de daños a la propiedad privada del plantel visitante, específicamente sobre vehículos particulares que se encontraban en las inmediaciones”.