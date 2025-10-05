Nota vista: 0

Franco Colapinto completó una exigente carrera en el Gran Premio de Singapur y finalizó 16° tras una arriesgada estrategia de Alpine. La escudería apostó a una parada temprana esperando un safety car que nunca apareció, lo que comprometió su rendimiento y lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos.

El argentino tuvo un comienzo prometedor en el Gran Premio de Singapur. Luego de largar desde el puesto 16, ejecutó una gran salida y rápidamente se colocó 13°, consolidando un sólido ritmo con su Alpine. Sin embargo, en la vuelta 15, el equipo decidió detenerlo en boxes para cambiar neumáticos, una jugada que apostaba a la entrada de un safety car que nunca llegó. La estrategia terminó costándole caro: Colapinto cayó al puesto 18 y perdió ritmo frente a sus rivales.

A pesar del contratiempo, el joven piloto argentino mantuvo un buen ritmo de carrera, escalando hasta la posición 14 en la vuelta 42. En la 55, se encontraba 13°, pero aún debía aguantar con neumáticos totalmente gastados lo que terminó relegándolo nuevamente. Con neumáticos medios durante más de 45 vueltas, el desgaste fue notorio y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 16, sin poder sumar puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un fin de semana aún más complicado y finalizó 19°.

Geor Russell ganó y Max Verstappen volvió al podio

El triunfo en Marina Bay fue para George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Japón, donde Colapinto buscará revancha y una mejor performance con el Alpine.