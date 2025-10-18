Fuerza Patria copó Santa María y ratificó que la Lealtad sigue más viva que nunca

<!–
En una jornada marcada por la mística y el fervor militante, Santa María se tiñó de celeste y blanco para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista.
El acto fue encabezado por la intendenta Érica Inga, el candidato a diputado provincial y presidente del Colegio de Abogados Exequiel Moreno, el diputado Juan Carlos Ledesma y referentes del PJ Santamariano, en un encuentro que volvió a demostrar la vigencia del movimiento nacional y popular en cada rincón de Catamarca.
Durante el acto, Exequiel Moreno destacó que “la fuerza de la militancia se convierte en motor de transformación cuando el Estado actúa con decisión al servicio del pueblo”. Subrayó que Fuerza Patria está presente en cada punto de la provincia, impulsando políticas reales de inclusión, justicia social y desarrollo, lejos de las promesas vacías y la improvisación de otras fuerzas políticas.
El 17 de octubre fue, una vez más, una muestra de identidad y compromiso. Lejos del ruido y las apariencias, Fuerza Patria demuestra que la política se construye caminando con la gente, escuchando y abrazando las causas del pueblo, con la misma lealtad que hace casi ocho décadas cambió para siempre el destino de la Argentina.