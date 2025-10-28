Nota vista: 0

Río de Janeiro atraviesa una de las jornadas más violentas de su historia. Un operativo policial a gran escala, ordenado por el gobernador Cláudio Castro, dejó 64 muertos (60 presuntos delincuentes y 4 efectivos) y 84 detenidos, según datos oficiales. El despliegue, dirigido contra organizaciones narco , provocó el cierre de avenidas, la suspensión de servicios de transporte y el cierre de comercios, con más de 200 mil residentes afectados en distintos barrios de la ciudad.

“La ciudad está conflagrada”, describió el periodista Lucas Rocha, corresponsal en Río de Janeiro, en diálogo con Argenzuela por C5N. “Cerraron avenidas. Tenemos una situación de conflagración social que fue organizada por el gobernador. Hacer el operativo de la manera que fue hecha fue un intento de operación electoral. Un plan político del gobernador Claudio Castro para lograr su elección como senador de la república”, denunció.

La acción, dirigida contra células del Comando Vermelho (Comando Rojo), incluyó enfrentamientos en múltiples favelas y el despliegue de vehículos blindados. Sin embargo, según Rocha, “no hubo motivos claros para realizar los operativos en esos barrios” y advirtió que “fue una operación desastrosa del gobierno de Río de Janeiro”.

“Operativos como este nunca traen éxitos. No es exitoso tener esta cantidad de muertos, que todavía no se saben quiénes son. Ya pasó en varias oportunidades que decían que habían matado a narcos y cuando los fuimos a ver eran civiles”, agregó el periodista.