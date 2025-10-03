Nota vista: 0

Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptó parcialmente la propuesta de paz y podría liberar a los rehenes israelíes en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos había anunciado que antes del domingo la organización terrorista debería aceptar su plan de cese al fuego.

En sus últimas declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, Trump había afirmado que antes del domingo se debía llegar a un acuerdo para la paz.

La organización palestina emitió un comunicado donde respondía al planteo del mandatario y le agradecía por sus esfuerzos para detener la guerra en Gaza.

Asimismo, indicaron “su disposición a liberar a todos los prisioneros de la ocupación – vivos y en cuerpos –“.