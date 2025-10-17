Nota vista: 0

Un reclamo en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, derivó en incidentes y momentos de tensión. Cerca del mediodía de este viernes, manifestantes intentaron ingresar al edificio para dialogar con las autoridades. Al no recibir respuesta, algunos grupos forzaron el acceso principal, derribando parte del vallado metálico que delimita la entrada al público.

«Soy mamá de dos hijos con discapacidad. No podemos seguir viviendo esta situación«, expresó María Martínez, visiblemente agitada y angustiada en diálogo con A24. Y, en la misma línea, agregó: «Queremos que nos den una respuesta, nuestros hijos no son una variable de ajuste. ¿Por qué le niegan sus derechos? ¿Por qué después de un diagnóstico tenemos que salir a pelear así?«.

«La Ley ya está implementada, tienen que darle curso. Las instituciones, nuestros hijos y nosotros no podemos más», se lamentó la mujer, quien comentó que sus hijos tienen 28 y 15 años.

«Hace un mes tuve que recurrir a la obra social bancaria porque no me entregaban el sustituto de proteína para uno de mis hijos. ¿Por qué nos llevan al extremo?», planteó Martínez, quien también comentó que recientemente su marido quedó desempleado de una empresa en la que trabajaba hace 32 años. «Estamos doblemente golpeados, no podemos más«, completó entre lágrimas.

«Hay Centros de Día en los que los chicos entran por la mañana, desayunan, almuerzan y meriendan, además de recibir las terapias necesarias para una mejor calidad de vida. Hoy, las instituciones nos están pidiendo que colaboremos con la colación; otras solicitan un ‘plus’. Nosotros, como familia, hacemos todo lo posible, pero ya no podemos más: estamos colapsados«, relató la mujer, que este viernes decidió acompañar el reclamo de trabajadores que denunciaban falta de pagos en sus salarios.

En su descargo, Martínez continuó: «Que alguien vea lo que es peregrinar en esto de la discapacidad. Esto pasa desde siempre, pero nunca fuimos tan ninguneados y bastardeados«.

«Yo no entiendo de política, ni tampoco me importa; lo único que quiero es que mis hijos puedan tener una mejor calidad de vida, que esta gente les está negando. ¿Todo se resume a plata? Que vengan y nos reciban, que nos digan por qué mi hijo no puede tener la terapia completa y por qué las personas que están acá no cobran en tiempo y forma», añadió.

Por último, todavía conmovida, la mujer se lamentó también por los incidentes que se generaron en la sede de ANDIS en Belgrano: «Nadie nos dice nada. Nos tuvimos que volver algo que no somos: violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para entrar. ¿Hay que llegar a ese extremo? Necesitamos una respuesta y que nuestros hijos tengan calidad de vida», cerró.