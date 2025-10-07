Nota vista: 0

Un episodio interno cargado de tensión sacudió la tranquilidad del destacamento de Los Ejidos el domingo pasado al mediodía. Según fuentes policiales, una oficial habría encendido una hoja de papel previamente rociada con gas pimienta, generando una densa nube irritante que provocó pánico entre sus compañeros de turno.

De acuerdo con la denuncia presentada por tres agentes que se encontraban en la cocina, la mujer no solo habría iniciado el fuego, sino que además insultó y amenazó al resto del personal, gritándoles frases agresivas y despectivas.

La situación obligó a evacuar y ventilar de inmediato el edificio para evitar intoxicaciones. El hecho derivó en una denuncia formal contra la funcionaria, quien ahora enfrenta una investigación administrativa y judicial.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la conducta de la oficial podría estar vinculada a problemas personales o económicos, aunque las causas aún se investigan. Desde la Jefatura de Policía se ordenó profundizar las actuaciones por la gravedad institucional del episodio y el riesgo generado para el resto del personal.