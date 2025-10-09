Nota vista: 0

El presidente Javier Milei felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara este jueves la constitución de un swap por u$s20 mil millones con Argentina y la realización de la primera intervención con compra de pesos en el mercado local.

En su cuenta de la red social X, Milei volvió a elogiar el desempeño de Caputo, quien se encuentra en Washington en el marco de las negociaciones, luego del anuncio de Bessent. «¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina! ¡Viva la libertad carajo! Fin», expresó.

La confirmación del funcionario del gobierno de Donald Trump tuvo lugar en una jornada donde el dólar oficial había vuelto a rozar los $1.500, aunque los bonos y acciones argentinas en Wall Street revirtieron la baja inicial y cerraron al alza debido a sospechas de una intervención estadounidense.

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, destacó Bessent en la primera parte de su mensaje donde además brindó detalles de los encuentro con el titular del Palacio de Hacienda argentino.

«El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D. C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas», describió.

En este marco, reveló que «hoy compramos directamente pesos argentinos». “Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó Bessent.

Además, confirmó la continuidad de las bandas cambiarias para contener la cotización del dólar, implementadas por el Gobierno en el mes de abril: «Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.

Aunque alertó la necesidad de «revisar el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei».

«El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista. Espero con interés la reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Milei el 14 de octubre, y volver a ver al ministro Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI», concluyó Bessent en X.