Nota vista: 0

En un momento de alta tensión política y económica en el país, Kristalina Georgieva, directora del FMI, volvió a referirse a la situación argentina. En una reciente aparición pública, la economista destacó las medidas del gobierno de Javier Milei, aunque fue contundente al remarcar un punto clave: sin acompañamiento de la sociedad, el plan económico podría no prosperar. Esta declaración cobra especial relevancia a pocos días de las elecciones.

Durante un evento organizado por el Milken Institute, un influyente centro de pensamiento liberal, Kristalina Georgieva elogió la dirección que tomó el Gobierno argentino en materia económica. Sin embargo, también advirtió: “El éxito del plan económico argentino dependerá del acompañamiento de la gente”.

Este mensaje se enmarca en un contexto donde el oficialismo busca fortalecer sus políticas de ajuste fiscal mientras negocia un nuevo esquema financiero con el Tesoro de los Estados Unidos, que incluiría un swap por 20.000 millones de dólares y el uso de DEG, la moneda interna del FMI.

El FMI volvió a insistir en la necesidad de consenso político

Desde hace meses, el organismo financiero internacional insiste en que las medidas económicas deben contar con respaldo político y social para tener impacto real. En este sentido, la declaración de Georgieva no es aislada: refuerza la postura del Fondo sobre el rumbo de Argentina, pero condiciona su éxito a la legitimidad que otorgue la ciudadanía.

La advertencia cobra mayor peso considerando el contexto local. A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno necesita mostrar estabilidad y respaldo internacional. Sin embargo, las tensiones internas no dan respiro. La oposición avanza con proyectos para limitar los DNU del Ejecutivo y analiza una moción de censura contra Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete.

Además, en paralelo a las gestiones ante el FMI, el equipo económico argentino busca acordar un paquete de asistencia con el Tesoro estadounidense, que permitiría el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) pertenecientes a EE.UU. Este posible respaldo abriría una ventana clave para aliviar las tensiones cambiarias y darle aire al programa económico en marcha.