Nota vista: 0

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario Fred Machado rompió el silencio en una entrevista con radio Splendid y lanzó una contundente advertencia al Gobierno. «Si hablo, se cae el país», aseguró el hombre que está acusado de narcotráfico.

«A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’», contó Machado.

También apuntó con visible «bronca y decepción acumulada» contra el diputado José Luis Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. «Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?», se preguntó, y agregó: «Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó».

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, respondió: «Le diría hoy: ‘Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes’… Entre gitanos no nos miremos las cartas».

Machado aseguró que le puso un avión a disposición y le pagó hoteles, pero que el «Espert del 19 no era el Espert del 25». Y sentenció: «El Espert del 25 se convirtió en lo que combate».