A pesar de la crisis política y económica que atraviesa, el presidente Javier Milei se prepara para la presentación de su nuevo libro titulado «La construcción del milagro», que contará con un recital de su banda. El espectáculo se realizará este lunes en el estadio de Villa Crespo y combinará política y música. Además del discurso principal, habrá una performance musical del propio mandatario junto a su banda, bautizada oportunamente «La Banda Presidencial», que se reunió a ensayar este sábado por la noche.

En este contexto, el ministro Federico Sturzenegger compartió en su cuenta de X una imagen del ensayo en la que se ve al presidente de espalda, con el micrófono; la diputada Lilia Lemoine, en coros; los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli. Esto fue replicado rápidamente replicado por Javier Milei, con la frase: «Vení, probá la banda…».

En cuanto al libro, y según trascendió, «La construcción del milagro» es un compendio de su pensamiento político y económico, en el que reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.