Nota vista: 0

A través de su política distributiva, el Ejecutivo provincial realizó aportes por más de $13.600 millones a casi todos los municipios del territorio provincial en lo que va del 2025.

Los fondos que fueron distribuidos corresponden hasta el mes de septiembre y sirvieron para cubrir distintas finalidades. Los municipios dispusieron de los aportes para adquisición de maquinarias y vehículos, finalización y continuidad de obras en las jurisdicciones, transporte escolar gratuito, infraestructura sanitaria, entre otras acciones que llevaron adelante en sus jurisdicciones.

También es importante mencionar que el Gobierno provincial condonó parcialmente la deuda que los municipios habían contraído para afrontar el pago del medio aguinaldo en el primer semestre del año.

Al igual que en septiembre, la Provincia condonó la segunda cuota (octubre) del préstamo otorgado para el pago del primer SAC y, con ello, se ha condonado el 50% de la deuda total. En números se trata de más de $4.000 millones que dejaron de pesar sobre las arcas municipales, permiten un mayor oxígeno financiero y redirigir recursos hacia áreas clave del desarrollo local y la prestación de servicios.

La ratificación de esta decisión por parte del Ejecutivo radica en el complejo contexto de baja de los fondos coparticipables que la Provincia recibe de Nación y que, por ende, afectan directamente a los municipios.

Estas acciones forman parte de una de las premisas de la actual gestión de gobierno: distribuir equitativamente los recursos de los catamarqueños, sin distinción partidaria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada punto del territorio provincial.