A 80 años del histórico 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores colmaron la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, el peronismo volvió a las calles para marchar a San José 1111. En esta ocasión, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje de audio a la militancia en el que llamó a construir un nuevo punto de partida para «poner de pie a la Argentina». «El 26 es Milei o la Argentina».

La convocatoria partió del PJ Nacional bajo el lema “Leales de Corazón”, con tres puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires: Retiro, Once y Constitución. A las 16, las columnas comenzarán a marchar hacia la vivienda de la expresidenta, donde se espera el acto central del Día de la Lealtad peronista a las 17.

Reclamos, memoria y esperanza

“Pedimos por la liberación de Cristina, que está presa injustamente. Además reclamamos que los cipayos que manejan el país, dejen de venderlo”, dijo una militante desde la puerta del edificio de Constitución a móviles periodísticos. Otro grupo sostuvo que “Argentina sufre este gobierno, y este es un momento para recordar lo que realmente es la justicia social, hoy que no existe”.

Entre bombos, carteles y pañuelos celestes y blancos, el clima era de celebración y resistencia. “Para nosotros es un día de felicidad –expresó un referente sindical–. Recordamos el 17 de octubre de hace 80 años y reivindicamos las nuevas generaciones. Queremos que Cristina tenga su propio 17 de octubre, porque sabemos que es inocente”.