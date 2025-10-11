Nota vista: 0

 

Anoche, alrededor de las 21:00 horas, a raíz de un llamado de emergencia del SAE-911, agentes de la Comisaría 11ª y de la División Guardia de Infantería acudieron a un domicilio ubicado en la avenida Bicentenario, Manzana «H», del barrio Loteo Parque Sur, ante una situación urgente.

 

Al llegar, los efectivos se encontraron con una mujer desesperada que sostenía a su hija de apenas dos meses, quien se encontraba en estado crítico tras haber broncoaspirado leche.

 

Ante la emergencia, el Oficial Ayudante Santiago Villalba, de la División Infantería, actuó con rapidez y aplicó maniobras de Heimlich adaptadas para lactantes, logrando despejar las vías respiratorias de la pequeña y estabilizarla.

 

Posteriormente, se solicitó asistencia médica al SAME, cuyos profesionales trasladaron a la bebé junto a su madre al Hospital de Niños Eva Perón, donde recibió la atención correspondiente.

 

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor