Anoche, alrededor de las 21:00 horas, a raíz de un llamado de emergencia del SAE-911, agentes de la Comisaría 11ª y de la División Guardia de Infantería acudieron a un domicilio ubicado en la avenida Bicentenario, Manzana «H», del barrio Loteo Parque Sur, ante una situación urgente.

Al llegar, los efectivos se encontraron con una mujer desesperada que sostenía a su hija de apenas dos meses, quien se encontraba en estado crítico tras haber broncoaspirado leche.

Ante la emergencia, el Oficial Ayudante Santiago Villalba, de la División Infantería, actuó con rapidez y aplicó maniobras de Heimlich adaptadas para lactantes, logrando despejar las vías respiratorias de la pequeña y estabilizarla.

Posteriormente, se solicitó asistencia médica al SAME, cuyos profesionales trasladaron a la bebé junto a su madre al Hospital de Niños Eva Perón, donde recibió la atención correspondiente.