El pasado fin de semana vivimos una verdadera fiesta del ajedrez en el espacio Somos Vecinos, donde se disputó la 6° y última fecha del Torneo Anual.

Con más de 50 jugadores divididos en tres categorías, se jugaron 5 rondas bajo el ritmo 40+10, en un ambiente cargado de emoción, estrategia y compañerismo. Cabe señalar, que en todo el torneo participaron 80 ajedrecistas.

Resultados finales de la 6ta fecha

Categoría Principiante

1. Luna Martín

2. Videla Álvaro

3. González Bordón Bautista

Categoría Abierto

1. Menéndez Joel

2. Medina Mateo

3. D’Angelo Ignacio

Categoría Master

1. Menéndez Mariano

2. Vélez Leonel

3. Tolosa Lautaro

Podios después de 6 fechas

Master

1° Menendez Mariano 16 pts.

2° Tolosa Lautaro 11,5 pts.

3° jalil Luis 9 pts.

Abierto

1° Menéndez Joel. 23 pts.

2° Medina Mateo 21 pts.

3° Tapia Lautaro 20,5 pts.

Principiante

1° Gonzalez Bautista 19 pts.

2° Videla Alvaro 15,5 Pts.

3° Medina Jorge. 13 pts.

Cada partida fue una muestra del gran nivel alcanzado por nuestros jugadores y jugadoras a lo largo del año, consolidando a Catamarca como una provincia con fuerte presencia y proyección en el ajedrez competitivo.

Durante la jornada se ofreció servicio de lunch y se realizó un brindis de cierre, compartiendo entre jugadores, familias y amigos este hermoso cierre de temporada.

Agradecimientos especiales a:

Diputado Provincial Maximiliano Mascheroni por el espacio y las comodidades, a Susana Aibar y todo el personal de Somos Vecinos, a Mariana Corzo por el agasajo, a Mauricio Varela por su constante colaboración, a Gustavo Acosta, Moisés Bufé y Kevin Olmos del Club Social 25 de Agosto, a la Dirección de Deportes de la Capital, a Sebastián Segura por los trofeos originales, al Lic. Juan Francisco Moreno por la difusión de todo el anual, y a los miembros de comisión Daniel Tolosa y Federico Aledeco por hacer posible este gran torneo.

También agradecemos a nuestros sponsors: Pinturas Miura, Estudio Sarife y Sartor, Club Social 25 de Agosto y Urquiza Viajes por acompañarnos todo el año.