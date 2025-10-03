Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, declaró este viernes ante la Justicia en Perú, aseguró que no tiene antecedentes penales e informó que no se someterá a la extradición voluntaria a Argentina El joven acusado por el femicidio de Brenda, Morena y Lara brindó su testimonio ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilcha, Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien le leyó los cargos por lo que se lo acusa.
«No«, respondió el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela, tras consultar con su abogado la propuesta realizada por el magistrado. «No me someto al de extradición…», reiteró.
En este marco, el periodista de C5N Diego Gabriele explicó desde Perú en la puerta del juzgado que «a partir de ahora empieza el proceso de extradición formal. No se van a acortar los plazos».
Entre los elementos presentados por el abogado de Pequeño J para justificar su respuesta al juez señala que «los medios argentinos inculpan a mi defendido y él no tiene nada que ver con el hecho».