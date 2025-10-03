Nota vista: 0

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, declaró este viernes ante la Justicia en Perú, aseguró que no tiene antecedentes penales e informó que no se someterá a la extradición voluntaria a Argentina El joven acusado por el femicidio de Brenda, Morena y Lara brindó su testimonio ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilcha, Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien le leyó los cargos por lo que se lo acusa.