Argentina jugará el primer encuentro este viernes 10 ante Venezuela en Miami y el segundo se iba a disputar el lunes 13 en Chicago, pero al quedar en el conflicto social siendo el centro de violencia y protestas callejeras, lo que derivó en cuestiones organizativas, se decidió cambiar el día y sede del partido.

“ El segundo partido de la Selección argentina no va a ser en Chicago, sino que va a ser en Miami. Se cambia de sede, se respeta el rival que es contra Puerto Rico y se cambia de fecha: no va a ser el lunes 13, sino el martes 14 por la noche ”, informó el periodista deportivo, Gastón Edul.

De esta manera, el amistoso será en el Chase Stadium, recinto de Inter Miami. Aún resta confirmar el horario, se estima que será entre las 20 y 21, hora argentina.

Esta decisión podría perjudicar a los equipos argentinos, ya que River, Racing y Boca cedieron a sus futbolistas y esto retrasará el regreso de sus jugadores para lo que será la disputa de los partidos del Torneo Clausura.

En el caso del Millonario, cuanta con tres deportistas afectados con la Albiceleste (Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña), el Xeneize dio a Leandro Paredes, mientras que la Academia no podrá contar con el arquero Facundo Cambeses. Todos son clave para sus entrenadores.

Los cinco no estarán disponibles para la 12° fecha del Torneo Clausura y habrá que ver si llegan a tiempo para sumarse a los entrenamientos pensando en lo que será la otra jornada, ya la liga se encuentra en rapara asegurarse un pase a los octavos de final.