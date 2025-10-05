Nota vista: 0

La Justicia continúa la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela y busca a tres nuevos sospechosos, mientras estima que al menos quince personas habrían participado en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Hasta el momento, hay nueve personas detenidas y están buscando a otras tres personas, para los investigadores, al menos, quince individuos habrían participado de manera directa o indirecta en el triple femicidio.

Según detallaron, los tres buscados son el conductor y el acompañante «que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas», que las fueron a buscar a Ciudad Evita y las trasladaron hasta la casa de Florencio Varela, y un tercer hombre «que viajaba junto a Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Benítez, en el Volkswagen Golf». Este último fue identificado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego y, de acuerdo con los investigadores, también estaría vinculado a una red narco.

Además, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», habría viajado en otro vehículo y podría haber estado en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

«Lo que sí está confirmado es que (Matías) Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar», explicaron. En cuanto al móvil del crimen, los investigadores ratificaron la hipótesis de una «venganza narco».