En medio de la conmoción por su delicada situación, Lourdes Fernández fue dada de alta durante la madrugada del viernes, acompañada por una amiga. La exintegrante de Bandana permaneció internada luego de haber sido encontrada en una situación de vulnerabilidad en la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, quien posteriormente fue detenido por las autoridades.
Durante el programa Lape Club Social Informativo (América TV), Cora Debarbieri compartió detalles del parte médico, donde se especifica que «la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante».
Asimismo, el informe añade que «refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico», precisó la periodista. En cuanto a su estado físico, Debarbieri sumó: «Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico».
Finalmente, la panelista aclaró que «no figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles», brindando tranquilidad respecto a la integridad física de la artista.