Con los resultados de la elección de medio término que arrojaron un triunfo de La Libertad Avanza, subieron muy fuerte las acciones locales en el denominado “overnight” de Wall Street, antes de la apertura de la jornada del lunes, y registran subas que superan el 15 por ciento.

Los papeles de YPF subían 11,95%, los de Banco Galicia 12,9%, los de BBVA 15,7%, Banco Macro 10,58%, Corporación América 8%, Central Puerto 10,48%, Cresud 9,18%, Edenor 13,73%, Mercado Libre 1%.

No todos los ADRs locales que cotizan en Estados Unidos cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8 por ciento por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: 1.585 pesos.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados.

A su vez, sus datos deben interpretarse de modo limitado, porque es un mercado muy pequeño.

El dólar cripto cayó un 5%. Desde el cierre de los comicios la tendencia se puso vendedora en Lemon, y el volumen de venta del cripto dólar se triplicó frente a la hora anterior.