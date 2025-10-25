Nota vista: 0

Las intensas precipitaciones que azotaron la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta madrugada generaron un escenario de anegamientos, cortes de energía y preocupación entre los residentes.

Cayeron más de 100 milímetros de agua, lo que provocó inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense y fallas en el suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Las lluvias, que no dan tregua, afectaron severamente a ciudades como San Martín y Lanús, que se encuentran entre los municipios más afectados.

En la ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, en el amanecer del sábado, hay 16 mil familias sin luz.

Los barrios que registran el mayor impacto en el servicio son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Las autoridades mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias, y se anticipa que las precipitaciones seguirán por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.