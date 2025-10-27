El encuentro había comenzado cuesta arriba para el equipo visitante. Rodrigo Insúa abrió el marcador para Barracas Central, que aprovechó una desatención defensiva para ponerse 1-0 en el primer tiempo. Sin embargo, Boca salió con otra actitud en la segunda mitad y logró una rápida remontada. El protagonista de la tarde fue Milton Giménez, quien marcó por duplicado para darle la ventaja al Xeneize. Luego, Miguel Merentiel sentenció el resultado con el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos valiosos fuera de casa.Con esta victoria, Boca llegó a 20 puntos en la Zona A del campeonato y se ubicó tercero, a solo una unidad de Central Córdoba de Santiago del Estero, el único líder. Por su parte, Barracas Central desperdició la chance de prenderse en la lucha de arriba y ahora quedó décimo con 18 unidades, complicando sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.