En el duelo pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Boca se impuso por 3-1 ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido que había sido suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El conjunto de la Ribera mostró carácter en el segundo tiempo y revirtió el marcador con contundencia.
El encuentro había comenzado cuesta arriba para el equipo visitante. Rodrigo Insúa abrió el marcador para Barracas Central, que aprovechó una desatención defensiva para ponerse 1-0 en el primer tiempo. Sin embargo, Boca salió con otra actitud en la segunda mitad y logró una rápida remontada. El protagonista de la tarde fue Milton Giménez, quien marcó por duplicado para darle la ventaja al Xeneize. Luego, Miguel Merentiel sentenció el resultado con el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos valiosos fuera de casa.Con esta victoria, Boca llegó a 20 puntos en la Zona A del campeonato y se ubicó tercero, a solo una unidad de Central Córdoba de Santiago del Estero, el único líder. Por su parte, Barracas Central desperdició la chance de prenderse en la lucha de arriba y ahora quedó décimo con 18 unidades, complicando sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.