Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un joven de apellido Nieva (27), al Servicio Penitenciario Provincial situado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.
A las 17:00 de la tarde de hoy, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un joven de apellido Nieva (27), al Servicio Penitenciario Provincial situado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.
Esta persona, permanecía alojada en la Seccional Cuarta en calidad de detenida, por el supuesto delito de encubrimiento por receptación en calidad de autor, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.