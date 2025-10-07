Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un joven de apellido Nieva (27), al Servicio Penitenciario Provincial situado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

