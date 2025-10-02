Nota vista: 0

El abogado Gonzalo Fuenzalida presentó este jueves su renuncia como representante legal de la familia de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el triple femicidio de Florencio Varela.

La decisión se produjo en medio de tensiones internas y tras las polémicas declaraciones del abogado defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, Guillermo Endi, quien vinculó el móvil del crimen con el robo de cocaína.

Durante el mediodía Endi deslizó que el móvil del triple crimen tuvo que ver con el robo de 400kg. de cocaína, que habrían sido sustraídos por un supuesto «noviecito» de Lara, quien se encargó de dormir a un narco para que la droga pudiese ser robada.

La salida de Fuenzalida se conoció el mismo día en que se levantó el secreto de sumario y comenzaron a trascender nuevos detalles de la investigación.