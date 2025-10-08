Nota vista: 0

Una de las primeras testigos detenida en la causa por el triple femicidio de Brensa, Morena y Lara declaró este miércoles ante el fiscal Adrián Arribas y dio detalles de cómo fue el plan y quiénes intervinieron ese viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.

Celeste Magalí González Guerrero relató que ese día, Julio (Pqueño J) habló con su pareja Miguel, apodado «Gonzalo» dentro de la banda, y dueño junto con ella de la casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara, en ubicada en Río Jáchal y El Chañar.

Ese viernes a la tarde, los 3 fueron a vender droga (cocaína) como todos los días a Florencio Varela. Detalló que Matías Ozorio le llevaba 100 0 120 envoltorios que se vendían a 10 mil pesos cada uno, y que tenían dos teléfonos, que uno lo manejaba Pequeño J, porque todos los clientes eran de él.

En el programa El Diario, en C5N, el periodista Leo García compartió parte de la declaración de la mujer: «Ese día les pidieron la casa, se lo pidió Pequeño J porque dijo que iba a ir con una amiga. Entre las 6 y las 8: «Entiendo que a esa hora es cuando entraron a hacer el pozo a mi casa», detalló.

Contó que Julio (Pequeño J) le escribió a su celular para que abriera el portón cuando llegaran: «Yo fui a la casa alrededor de las 20:30. Llegaron poco después de 21:30. Abrí el portón, me ayudó Julio, entraron una camioneta Chevrolet color blanca y bajaron 3 chicas y 3 hombres más. Entre los hombres estaba Julio, me dieron 1000 dólares para que me fuera. El que me los dio es «el Duro», «el que maneja todo», «es el tío de Pequeño J».