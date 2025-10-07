15.2 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Vecinos reclaman por la mala calidad del agua en las chacras

catamarca digital
Debido a la mala calidad del agua en muchos sectores del valle central, siguen lls reclamos de los usuarios.

En el departamentos Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, vienen manifestando su preocupación por la calidad del agua potable que reciben en sus hogares.

Las quejas se intensificaron con el inicio de los días más calurosos, y apuntan a la presencia de algas en el Dique Las Pirquitas, que abastece a la planta potabilizadora y, a través del acueducto, a distintos sectores de estos departamentos y parte de la Capital.

Desde que empezaron los días de calor, el agua tiene un color marrón y un olor fuerte. No nos animamos a usarla para cocinar. Terminamos comprando bidones, y eso es un gasto extra que no deberías estar haciendo”, contó Claudia, vecina de San Antonio.De manera similar, Ana de Santa Rosa, expresó:

“Es como barro, con un sabor desagradable. Esto ya pasó el año pasado y parece que vuelve todos los años cuando suben las temperaturas. Queremos soluciones definitivas, no solo recomendaciones”, pidió.

Para otros vecinos, como Carlos, de Piedra Blanca, el problema se volvió recurrente: “Hace años que ocurre lo mismo: las algas en el dique generan turbiedad y mal olor. Uno espera que las autoridades tomen medidas efectivas, pero seguimos igual”, se quejó.Aguas de Catamarca SAPEM, en tanto, informó que el fenómeno se debe a la presencia de algas en el Dique Las Pirquitas, un fenómeno estacional que puede causar cambios temporales en el color y olor del agua.

