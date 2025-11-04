Nota vista: 0

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados determinó no avanzar con el juicio político contra el fiscal de Instrucción N°5, Dr. Hugo Costilla, por la causa de las absoluciones pagas.

Para el Tribunal no hay elementos de peso para funa acusación formal, según lo establece la Resolución N°47, en el marco del expediente N°007/24, caratulado “Dr. Hugo Alejandro Costilla – Fiscal de Instrucción N°5 s/ denuncia del diputado provincial Hugo Ávila”.

De este modo, no habrá ningún accionar por lo que la causa quedará archivada.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor