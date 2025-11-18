Nota vista: 0

En la jornada de ayer, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, y el senador departamental por Andalgalá, Horacio Gutiérrez, con el objetivo de definir las obras que serán incluidas en el presupuesto 2026.

El equipo de gobierno viene trabajando en la configuración del presupuesto del próximo año desde hace semanas y ha recibido a los intendentes de las diferentes jurisdicciones para contemplar los pedidos de obra.

En el caso de Aconquija, el intendente y senador solicitaron la pavimentación del tramo que une Río Potrero con Yunka Suma, un corredor vial de 4 kilómetros que permitirá mejorar la conectividad interna y fortalecer el desarrollo turístico y productivo de la zona.

Además, se confirmó que se incluirá en la planificación 2026 las obras del Polideportivo de Aconquija, infraestructura que permitirá ampliar las actividades deportivas y recreativas para toda la comunidad, y una obra vial sobre Río Cóndor Huasi en el sector del cementerio en Alumbrera.

