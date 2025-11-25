Nota vista: 0

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una seria acusación: habría falsificado un documento oficial para sancionar a Estudiantes de La Plata después de que los jugadores hicieran el pasillo de espalda a Rosario Central.

El documento en el que la AFA se ampara para sancionar al conjunto albirrojo es el Boletín N°6625, supuestamente con fecha del 12 de febrero de 2025. Sin embargo, al ingresar a los detalles del PDF, usuarios de redes sociales descubrieron que lo crearon el 23 de noviembre a las 19:21, mientras se jugaba el encuentro entre el “Pincha” y el “Canalla”. El hecho se hizo viral rápidamente, catalogándolo como el “PDF Gate”

La denuncia se basa en una serie de inconsistencias digitales que contradicen a la AFA: Fecha de Creación: La metadata del PDF muestra que lo crearon en pleno partido. Versión del Software: El archivo está hecho con la versión 25.1.201 de Adobe PDF library, lanzada en septiembre de este año, lo que invalida su supuesta fecha original de febrero de 2025.

Cuando el error se hizo visible en las redes, el ente del fútbol modificó la metadata del PDF para que pareciera editado el 12 de febrero, y lo volvieron a publicar. No obstante, el servidor web informó que la segunda versión “maquillada” se modificó este lunes 24 de noviembre a las 20:09.

El supuesto reglamento detalla que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo”. El documento concluye que cualquier incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones.