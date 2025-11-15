Nota vista: 0

En la noche de ayer, a las 20:00, tras llevar a cabo tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Pomán), con colaboración de sus pares de la División Canes Antinarcóticos y de los Grupos (GAUR-Andalgalá y Capayán), materializaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la localidad de Pomán, Departamento homónimo.

En dicho lugar, los investigadores secuestraron treinta y uno (31) envoltorios y una (01) bolsa de plástico con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de unos 183,1 Gr., de Marihuana, como así también incautaron un (01) teléfono celular marca Motorola, una (01) balanza de precisión y un (01) cartucho calibre 7,62×51.

Al finalizar la medida Judicial, los policías procedieron a la detención de un hombre de 44 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Justicia interviniente.