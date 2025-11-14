Nota vista: 0

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dieron sus últimas palabras en el juicio antes del veredicto por parte del jurado popular y allí ratificaron su inocencia, mientras que su hijo César se mantuvo, una vez más, en silencio.

La jueza Dolly Fernández comenzó la audiencia y, antes de que el jurado se dirija a la sala contigua para debatir la resolución contra los acusados, dio lugar a que los imputados puedan dar sus últimas palabras, momento que fue aprovechado por varios de ellos.

Primero la consulta fue para César, principal imputado por el femicidio de Cecilia, quien sostuvo que no tenía nada para decir. Luego, fue el turno de su padre Emerenciano, acusado del delito de partícipe necesario, quien solo manifestó su “inocencia”.

La magistrada le consultó a Acuña si quería sumar algo más a su anterior declaración, a lo que expuso que sí: “Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”.

“Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”, expresó y luego habló sobre el Poder Judicial de Chaco.

“Pido que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia. Se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios, y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que digo, y voy a hacer todo, esté donde esté”, sostuvo.

Al cierre, habló Gustavo Obregón, quien días atrás no había declarado, pero en esta ocasión decidió hacerlo: “Pido perdón por mi acción u omisión. Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien”.

“También que solamente lo acompañé a César, como lo he hecho infinitas veces, por el cariño, el respeto y la infinita gratitud que tengo hacia sus padres, el señor Emerenciano, la señora Marcela, quienes son pilares fundamentales en mi vida y en la de mi familia”, sumó.

Fabiana González decidió no ampliar su declaración, mientras que Griselda Reinoso solo remarcó: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”. Por último, Gustavo Melgarejo tampoco habló y de este modo se dio inicio a la etapa de definición.