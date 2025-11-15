Nota vista: 0

A las 20:00 de la noche de ayer, en la esquina de las avenidas Güemes y Ahumada y Barros, efectivos de la Comisaría Sexta, a modo de colaboración de sus pares de la Seccional Quinta, dialogaron con una mujer de 31 años de edad, quien comentó que, tras mantener una discusión con su pareja, éste la habría agredido verbal y físicamente.

De inmediato y en el lugar, los uniformados aprehendieron al supuesto autor del hecho, un hombre de 37 años, quien al momento de ser reducido, se tornó agresivo con los policías, arrojando golpes de puño y puntapiés, por lo que finalmente fue alojado en la dependencia policial, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 5.