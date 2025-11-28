Nota vista: 0

Una obra pública muy reclamada y cuestionada en el interior provincial está próxima a tener un avance importante. Se trata de la reconstrucción del puente de Belén, que tendrá su apertura de sobres en la próxima semana. Todo se destrabó desde un encuentro en el Gobierno provincial, del que participó Raúl Jalil.

Precisamente será el mandatario provincial quien también encabezará el próximo martes, en la ciudad de Belén, el acto de apertura de sobres correspondiente al proceso licitatorio que tiene como objetivo llevar adelante la obra de reconstrucción del puente Belén y la construcción de nuevas defensas a la vera del mismo, lo que representa una obra requerida por la comunidad.

El anuncio surgió en la mencionada reunión que mantuvo Raúl Jalil, esta mañana, en Casa de Gobierno, con el intendente Cristian Yapura, la senadora departamental, Soledad Blas, y los ministros Fernando Monguillot y Juan Marchetti.

Tras el encuentro, las autoridades departamentales de Belén se mostraron conformes con el resultado del diálogo, entendiendo que la semana próxima se dará un paso más para concretar esta obra.

La senadora Blas explicó que “se acordó que el martes por la mañana se realizará la apertura de sobre para la reconstrucción del puente ubicado sobre el río Belén. Agradecemos al Gobierno provincial por el constante apoyo al departamento y la ejecución de esta obra en particular, que es muy esperada por la comunidad belicha debido a su historia y las posibilidades de conexión que tiene dicho puente para la región”.

Fuente: El Aconquija