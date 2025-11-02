Nota vista: 0

En un partido cargado de emociones, Boca se quedó con un agónico triunfo 2-1 sobre Estudiantes en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. Exequiel Zeballos erró un penal en el primer tiempo pero tuvo revancha rápido y adelantó al Xeneize con un golazo.

Edwuin Cetré picó otra pena máxima y decretó el empate del Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Neves. Sobre la hora, la visita tuvo otro penal, Miguel Merentiel no falló y anotó el 2-1 definitivo.

Los de Claudio Úbeda ahora deberá recibir a River en el Superclásico mientras sigue expectante en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.