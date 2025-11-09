Nota vista: 0

 

Días pasados, en las instalaciones del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), ubicado en la Avenida de Circunvalación Dr. Néstor Kirchner, efectivos del Cuerpo de Buzos pertenecientes a la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, capacitaron a los participantes del IX° Curso Básico Internacional de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur«.

 

En la oportunidad, personal especializado desarrolló temas referidos a los equipos de flotabilidad, nociones básicas del uso de equipo básico, partes del equipo de respiración y conceptos elementales de anatomía y gases, entre otros temas.

 

El propósito de estas actividades, que responden a los lineamientos de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, es reforzar y actualizar los conocimientos adquiridos y brindar herramientas que les permitan desempeñarse adecuadamente en su servicio diario a la comunidad.

 

 

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor