Días pasados, en las instalaciones del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), ubicado en la Avenida de Circunvalación Dr. Néstor Kirchner, efectivos del Cuerpo de Buzos pertenecientes a la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, capacitaron a los participantes del “IX° Curso Básico Internacional de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur«.

En la oportunidad, personal especializado desarrolló temas referidos a los equipos de flotabilidad, nociones básicas del uso de equipo básico, partes del equipo de respiración y conceptos elementales de anatomía y gases, entre otros temas.

El propósito de estas actividades, que responden a los lineamientos de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, es reforzar y actualizar los conocimientos adquiridos y brindar herramientas que les permitan desempeñarse adecuadamente en su servicio diario a la comunidad.