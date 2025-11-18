Nota vista: 0

El Ministerio de Salud de la provincia informa a la comunidad que esta semana la vacunación contra la Fiebre Amarilla se realizará el día jueves 20 de noviembre de 07.30 a 18.30 horas en el Vacunatorio Central, debido a que el viernes 21 es día no laborable.

La siguiente semana se retoma la vacunación en su día y horario habitual, los viernes de 8 a 18 horas en el Vacunatorio Central.

Se recuerda a la población que la vacuna se recomienda a quienes viajan o permanecen en áreas donde se transmite el virus y que debe ser aplicada al menos 10 días antes de viajar.

