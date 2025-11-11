Nota vista: 0

El Ministerio de Capital Humano anunció este martes que el Gobierno acordó con las 24 provincias que habrá al menos 190 días de clases en el ciclo lectivo 2026. La decisión fue acordada durante la Asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación donde las 24 jurisdicciones decidieron mantener las 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria.

De esta manera, señalaron en un comunicado que «el Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24» que «establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes».

En la reunión además quedó establecido que «en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 horas reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj».

Según el publicado , la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”. Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.