Nota vista: 0

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pagos de coimas dentro del organismo.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, señaló el fiscal federal Franco Picardi, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, fueron convocados a indagatoria Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

«ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia», agregó el fiscal.

La investigación comenzó tras la difusión de audios en los que supuestamente Spagnuolo mencionaba el cobro de coimas vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La divulgación de ese material derivó en su salida del organismo y dio lugar a múltiples controversias sobre su autenticidad.

El expediente se centra en presuntos sobornos relacionados con adquisiciones de medicamentos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas.

La defensa de Spagnuolo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, sostuvo en un escrito presentado días atrás que los audios no serían auténticos y planteó la posibilidad de que hayan sido generados mediante inteligencia artificial.