EC SAPEM informó que este sábado, a las 15.57, se registró un corte de energía que afectó a distintos barrios del norte de la Capital y del departamento Belén. El incidente se originó en Santiago del Estero, donde una falla en la Línea de Alta Extra Tensión de 500 kV, operada por Transener, provocó la salida de servicio y generó un evento de mínima frecuencia en el sistema interconectado nacional.

Como consecuencia, varias líneas de media tensión quedaron fuera de funcionamiento, lo que impactó en el suministro eléctrico del Norte argentino y en sectores de San Fernando del Valle de Catamarca y del Oeste provincial.

Desde la empresa distribuidora indicaron que los equipos técnicos trabajan para normalizar el servicio en las zonas afectadas.